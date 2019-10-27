Карасёв назначил пенальти в пользу ЦСКА после просмотра VAR. Влашич промахнулся

Главный арбитр матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора. Правила нарушил защитник бело-голубых Владимир Рыков, сбивший в своей штрафной форварда «армейцев» Фёдора Чалова.

Удар с 11-метровый отметки исполнил хавбек Никола Влашич. 22-летний хорват целился в угол ворот, но не сумел забить — мяч прошёл рядом со штангой.

Московское дерби сейчас проходит на стадионе «ВЭБ Арена». К 32-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».

«Армейцы», набрав 26 очков, занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, бело-голубые (11) — предпоследнее, 15-е.

Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».