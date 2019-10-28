Полузащитник «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление

«Витесс» в своём официальном «твиттере» сообщил о возвращении полузащитника Ришедли Базура к занятиям с командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.
«Базур вернулся в строй главной команды. Полузащитник принёс свои извинения и с сегодняшнего дня сможет выходить на поле», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, на одной из тренировок Базур столкнулся с одноклубником Джей-Роем Гротом, и это обернулось потасовкой. Когда игроков разняли, Базур пообещал партнёру разобраться с ним в раздевалке. В результате произошедшего Слуцкий выгнал Базура с тренировки. Уходя, полузащитник бросил тренеру фразу: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду».
После 11 туров «Витесс», набрав 23 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Эредивизии.
- 28 октября 2019
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