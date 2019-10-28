Полузащитник «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление

«Витесс» в своём официальном «твиттере» сообщил о возвращении полузащитника Ришедли Базура к занятиям с командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.



«Базур вернулся в строй главной команды. Полузащитник принёс свои извинения и с сегодняшнего дня сможет выходить на поле», — говорится в сообщении клуба.



Напомним, на одной из тренировок Базур столкнулся с одноклубником Джей-Роем Гротом, и это обернулось потасовкой. Когда игроков разняли, Базур пообещал партнёру разобраться с ним в раздевалке. В результате произошедшего Слуцкий выгнал Базура с тренировки. Уходя, полузащитник бросил тренеру фразу: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду».



После 11 туров «Витесс», набрав 23 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Эредивизии.

У Слуцкого пошла чёрная полоса. Сначала конфликт, теперь нелепый гол и поражение Ещё один рекорд с участием «Витесса».