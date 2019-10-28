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Депай: Мбаппе вдохновляет нападающих и наводит ужас на защитников

Депай: Мбаппе вдохновляет нападающих и наводит ужас на защитников
Футбол / Франция 0

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай поделился мнением о французском форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Будет непросто отобрать у Мбаппе звание лучшего бомбардира. Он необыкновенный. Думаю, он вдохновляет всех нападающих и наводит ужас на защитников. Как форвард, люблю наблюдать за тем, что он делает», — приводит слова Депая Canal+.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 6 матчах французской Лиги 1 и забил 4 мяча. Депай в 9 матчах чемпионата Франции и записал на свой счёт 5 забитых мячей.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2018 году. Вместе с парижским клубом Мбаппе дважды становился чемпионом страны. В составе национальной команды Франции форвард — чемпион мира 2018 года.

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