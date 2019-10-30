«Манчестер Сити», «Лестер» и «Эвертон» вышли в 1/4 финала Кубка английской лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хояев.
На 20-й минуте счёт в матче открыл защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди. Через 18 минут форвард Серхио Агуэро упрочил преимущество «горожан» в счёте. На 56-й минуте Агуэро оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Защитник Джек Стивенс забил единственный гол «Саутгемптона» на 75-й минуте матча.
В других матчах 1/8 финала турнира «Эвертон» обыграл «Уотфорд» со счётом 2:0, «Лестер Сити» оказался сильнее «Бёртон Альбион» (3:1), а «Кроули Таун» проиграл «Колчестер Юнайтед» (1:3). Таким образом, в 1/4 финала турнира вышли «Манчестер Сити», «Эвертон», «Лестер» и «Колчестер Юнайтед».
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