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«Манчестер Сити», «Лестер» и «Эвертон» вышли в 1/4 финала Кубка английской лиги

«Манчестер Сити», «Лестер» и «Эвертон» вышли в 1/4 финала Кубка английской лиги
Футбол / Англия 0

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хояев.

На 20-й минуте счёт в матче открыл защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди. Через 18 минут форвард Серхио Агуэро упрочил преимущество «горожан» в счёте. На 56-й минуте Агуэро оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Защитник Джек Стивенс забил единственный гол «Саутгемптона» на 75-й минуте матча.

В других матчах 1/8 финала турнира «Эвертон» обыграл «Уотфорд» со счётом 2:0, «Лестер Сити» оказался сильнее «Бёртон Альбион» (3:1), а «Кроули Таун» проиграл «Колчестер Юнайтед» (1:3). Таким образом, в 1/4 финала турнира вышли «Манчестер Сити», «Эвертон», «Лестер» и «Колчестер Юнайтед».

Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
29 октября 2019, вторник. 22:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Отаменди – 20'   2:0 Агуэро – 38'   3:0 Агуэро – 56'   3:1 Стивенс – 75'
Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
29 октября 2019, вторник. 22:45 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Холгейт – 72'   2:0 Ришарлисон – 90+3'
Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
29 октября 2019, вторник. 22:45 МСК
Бёртон Альбион
Бёртон-апон-Трент
Окончен
1 : 3
Лестер Сити
Лестер
0:1 Ихеаначо – 7'   0:2 Тилеманс – 20'   1:2 Бойс – 52'   1:3 Мэддисон – 89'
Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
29 октября 2019, вторник. 22:45 МСК
Кроули Таун
Кроули
Окончен
1 : 3
Колчестер Юнайтед
Колчестер
1:0 Булмен – 20'   1:1 Норрис – 22'   1:2 Luyambula – 53' (автогол)   1:3 Гамбин – 79'
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