Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видео: радость игроков «Колчестера», узнавших о встрече с «МЮ» в Кубке лиги

Видео: радость игроков «Колчестера», узнавших о встрече с «МЮ» в Кубке лиги
Футбол / Прочие турниры 0

Футболисты «Колчестер Юнайтед» очень обрадовались результатам жеребьёвки четвертьфинала Кубка английской лиги. По её итогам клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Колчестер Юнайтед» был образован в 1937 году. В настоящий момент клуб выступает в четвёртом по силе английском дивизионе. Лучшим достижением в истории сине-жёлто-белых является выход в третий дивизион.

Остальные пары 1/4 финала Кубка лиги выглядят так:

«Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сити»,
«Астон Вилла» – «Ливерпуль»,
«Эвертон» – «Лестер Сити».

С результатами матчей предыдущей стадии Кубка лиги и турнирной сеткой соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание встреч можно посмотреть, перейдя по ссылке.

«Ливерпуль» установил рекорд Кубка английской лиги
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019