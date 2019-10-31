Видео: радость игроков «Колчестера», узнавших о встрече с «МЮ» в Кубке лиги

Футболисты «Колчестер Юнайтед» очень обрадовались результатам жеребьёвки четвертьфинала Кубка английской лиги. По её итогам клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Колчестер Юнайтед» был образован в 1937 году. В настоящий момент клуб выступает в четвёртом по силе английском дивизионе. Лучшим достижением в истории сине-жёлто-белых является выход в третий дивизион.

Остальные пары 1/4 финала Кубка лиги выглядят так:



«Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сити»,

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»,

«Эвертон» – «Лестер Сити».

С результатами матчей предыдущей стадии Кубка лиги и турнирной сеткой соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание встреч можно посмотреть, перейдя по ссылке.