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На Бен-Арфа претендуют два клуба Лиги 1. Он без команды с лета

На Бен-Арфа претендуют два клуба Лиги 1. Он без команды с лета
Футбол / Франция 0

Бывший полузащитник «Ренна» Атем Бен-Арфа, ныне пребывающий в статусе свободного агента, привлёк внимание двух клубов французской Лиги 1.

Как сообщает L’Equipe, в услугах 32-летнего футболиста всерьёз заинтересован «Нант», являющийся главным претендентом на игрока. Также приглашение Атема рассматривает «Ницца», за которую он уже выступал ранее.

Бен-Арфа находится без клуба с лета, когда истёк его контракт с «Ренном», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее хавбек также выступал за «Лион», «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед», «Халл Сити» и «Пари Сен-Жермен». С 2007 по 2015 год Атем вызывался в сборную Франции.

С турнирной таблицей французской Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства доступно по ссылке.

Бен-Арфа: поиск клуба как поиск женщины
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