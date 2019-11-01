На Бен-Арфа претендуют два клуба Лиги 1. Он без команды с лета

Бывший полузащитник «Ренна» Атем Бен-Арфа, ныне пребывающий в статусе свободного агента, привлёк внимание двух клубов французской Лиги 1.



Как сообщает L’Equipe, в услугах 32-летнего футболиста всерьёз заинтересован «Нант», являющийся главным претендентом на игрока. Также приглашение Атема рассматривает «Ницца», за которую он уже выступал ранее.



Бен-Арфа находится без клуба с лета, когда истёк его контракт с «Ренном», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее хавбек также выступал за «Лион», «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед», «Халл Сити» и «Пари Сен-Жермен». С 2007 по 2015 год Атем вызывался в сборную Франции.



С турнирной таблицей французской Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства доступно по ссылке.

Бен-Арфа: поиск клуба как поиск женщины