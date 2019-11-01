На Бен-Арфа претендуют два клуба Лиги 1. Он без команды с лета
Бывший полузащитник «Ренна» Атем Бен-Арфа, ныне пребывающий в статусе свободного агента, привлёк внимание двух клубов французской Лиги 1.
Как сообщает L’Equipe, в услугах 32-летнего футболиста всерьёз заинтересован «Нант», являющийся главным претендентом на игрока. Также приглашение Атема рассматривает «Ницца», за которую он уже выступал ранее.
Бен-Арфа находится без клуба с лета, когда истёк его контракт с «Ренном», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее хавбек также выступал за «Лион», «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед», «Халл Сити» и «Пари Сен-Жермен». С 2007 по 2015 год Атем вызывался в сборную Франции.
С турнирной таблицей французской Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства доступно по ссылке.
Бен-Арфа: поиск клуба как поиск женщины
- 1 ноября 2019
-
13:13
-
13:08
-
12:51
-
12:42
-
12:33
-
12:21
-
12:15
-
11:58
-
11:50
-
11:10
-
11:00
-
10:41
-
10:32
-
10:16
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:37
-
09:15
-
09:00
-
06:47
-
06:23
-
05:50
-
05:24
-
03:58
-
03:51
-
03:24
-
02:52
-
01:58
-
01:46
-
01:30
-
01:05
-
00:51
-
00:33
-
00:24
Партнерский контент