«Леванте» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция начнётся 2 ноября в 18:00

Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» состоится матч 12-го тура испанской Примеры «Леванте» — «Барселона». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. В роли его ассистентов выступят Теодоро Собрино Маган и Хосе Энрике Наранхо Перес. Резервный рефери – Даниэль Паленсия Кабальеро.



«Барселона» набрала 22 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (14) — на 11-м месте. В тройку лидеров турнира на данный момент также входят «Реал» (21) и «Гранада» (20).



С турнирной таблицей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь соревнований доступен по ссылке.