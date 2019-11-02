Караваев — о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА: мне кажется, всё было нормально

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал ничью в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:1. Под занавес первого тайма Никола Влашич вывел «армейцев» вперёд. На 54-й минуте после удаления Яки Бийола гости остались в меньшинстве. Уйти от поражения хозяева смогли на 73-й минуте после гола Александра Ерохина.

«Эмоций было много на поле, потому что встречались две сильные команды и была напряжённая игра. Атмосфера накалилась, поэтому случились две стычки. Судейство? Не хочу его оценивать. Мне кажется, всё было нормально. Считаю, по игре у нас было всё, чтобы выиграть этот матч. Не обидно ли, что заменили? Раз тренер так решил, значит, так было нужно», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.