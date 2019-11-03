Матч ПФЛ «Интер» — «Анжи» отменён из-за погодных условий

Матч 16-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Интер» — «Анжи» отменён в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Причиной отмены встречи стал выпавший на стадионе «Нарт» в Черкесске снег.

Решение о дате проведения матча будет принято позднее.

Фото можно посмотреть на странице махачкалинского «Анжи» в «Твиттере».



Махачкалинский «Анжи» набрал 12 очков в 15 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице зоны «Юг» в ПФЛ. Черкесский «Интер» (16) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является астраханский «Волгарь», набравший 40 очков в 15 матчах. Также в тройку лидеров зоны «Юг» входят «Алания» (34) и «Черноморец» (27).