Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч ПФЛ «Интер» — «Анжи» отменён из-за погодных условий

Матч ПФЛ «Интер» — «Анжи» отменён из-за погодных условий
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Матч 16-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Интер» — «Анжи» отменён в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Причиной отмены встречи стал выпавший на стадионе «Нарт» в Черкесске снег.

Решение о дате проведения матча будет принято позднее.

Фото можно посмотреть на странице махачкалинского «Анжи» в «Твиттере».

Махачкалинский «Анжи» набрал 12 очков в 15 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице зоны «Юг» в ПФЛ. Черкесский «Интер» (16) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является астраханский «Волгарь», набравший 40 очков в 15 матчах. Также в тройку лидеров зоны «Юг» входят «Алания» (34) и «Черноморец» (27).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019