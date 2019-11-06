Видео: фанаты ждут Роналду на деревьях возле московского отеля

Около 150 фанатов собрались возле московского отеля, в котором остановился туринский «Ювентус», в ожидании португальского нападающего итальянского клуба Криштиану Роналду. Некоторые из них забрались на деревья, чтобы лучше увидеть футболиста.
Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится сегодня, 6 ноября. Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогать ему будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервным рефери на эту встречу назначен Франк Шнедер.
«Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 6 ноября 2019
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