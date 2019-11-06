Сёмин: Миранчуки в «Барселоне»? Пожалуйста, но сейчас они в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин не считает, что братья Миранчуки должны покинуть команду в ближайшее время.



«Алексей должен оставаться у нас. «Локо» и Миранчук едины, болельщики его очень любят, и он получает удовольствие от игры. Куда он может перейти? В «Ювентус»? В «Барсу»? Пожалуйста. Но сейчас он в «Локомотиве». Впрочем, как и Антон», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



После четырёх матчей группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы группы D, что позволяет рассчитывать на участие в плей-офф Лиги Европы.



Напомним, в матчах с «Ювентусом» Алексей Миранчук повторил еврокубковое достижение португальца Криштиану Роналду.