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Сёмин: Миранчуки в «Барселоне»? Пожалуйста, но сейчас они в «Локомотиве»

Сёмин: Миранчуки в «Барселоне»? Пожалуйста, но сейчас они в «Локомотиве»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин не считает, что братья Миранчуки должны покинуть команду в ближайшее время.

«Алексей должен оставаться у нас. «Локо» и Миранчук едины, болельщики его очень любят, и он получает удовольствие от игры. Куда он может перейти? В «Ювентус»? В «Барсу»? Пожалуйста. Но сейчас он в «Локомотиве». Впрочем, как и Антон», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

После четырёх матчей группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы группы D, что позволяет рассчитывать на участие в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в матчах с «Ювентусом» Алексей Миранчук повторил еврокубковое достижение португальца Криштиану Роналду.

«Локомотив» упустил ничью в матче ЛЧ с «Ювентусом», пропустив гол на 93-й минуте
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