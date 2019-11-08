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«Порту» проиграл «Рейнджерс» в ЛЕ, «Александрия» и «Сент-Этьен» поделили очки

«Порту» проиграл «Рейнджерс» в ЛЕ, «Александрия» и «Сент-Этьен» поделили очки
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» принимал португальский «Порту». Встреча прошла в Глазго на стадионе «Айброкс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос, отправивший мяч в ворота соперника на 69-й минуте после передачи полузащитника Райана Джека. Через четыре минуты с паса Морелоса отличился хавбек Стивен Дэвис.

Результаты других матчей 4-го тура группового турнира Лиги Европы

«Александрия» (Украина) — «Сент-Этьен» (Франция) — 2:2

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1

«Вольфсбург» (Германия) — «Гент» (Бельгия) — 1:3.

Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

Лига Европы. Группа G. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
2 : 0
Порту
Порту, Португалия
1:0 Морелос – 69'   2:0 Дэвис – 73'
Лига Европы. Группа I. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Александрия
Александрия, Украина
Окончен
2 : 2
Сент-Этьен
Сент-Этьен, Франция
0:1 Хазри – 24' (пен)   0:2 Камара – 72'   1:2 Безбородько – 84'   2:2 Задерака – 90+1'
Лига Европы. Группа G. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Бергёйс – 18' (пен)   1:1 Шпильман – 71'
Лига Европы. Группа I. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Окончен
1 : 3
Гент
Гент, Бельгия
1:0 Виктор – 20'   1:1 Яремчук – 50'   1:2 Депуатр – 65'   1:3 Нгаду-Нгаджуй – 76'
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