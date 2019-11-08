«Порту» проиграл «Рейнджерс» в ЛЕ, «Александрия» и «Сент-Этьен» поделили очки

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» принимал португальский «Порту». Встреча прошла в Глазго на стадионе «Айброкс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос, отправивший мяч в ворота соперника на 69-й минуте после передачи полузащитника Райана Джека. Через четыре минуты с паса Морелоса отличился хавбек Стивен Дэвис.

Результаты других матчей 4-го тура группового турнира Лиги Европы

«Александрия» (Украина) — «Сент-Этьен» (Франция) — 2:2

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1

«Вольфсбург» (Германия) — «Гент» (Бельгия) — 1:3.

Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».