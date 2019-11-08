«Ахмат» — «Урал»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и «Урала» из Екатеринбурга определились с составами на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Иванов, Х. Кадыров, Гащенков, Харин, Шиманьски, Митришев, А. Кадыров, Мбенг.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Кухарчик, Погребняк.

Встреча состоится сегодня, 8 ноября, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Урал».