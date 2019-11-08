Вальверде: чувствую поддержку и уважение в «Барселоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что не беспокоится из-за возможного ухода из клуба.
«Моё будущее меня не беспокоит. Я пообедал с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу. Клуб всегда поддерживал меня. Чувствую, что меня здесь уважают», — приводит слова главного тренера Marca.
Контракт Вальверде с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. Руководство клуба может продлить соглашение с 55-летним специалистом на один год, но ранее появилась информация, что предстоящим летом команду сине-гранатовых, скорее всего, возглавит другой тренер.
«Барселона», набрав 22 очка в 11 матчах, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Завтра, 9 ноября, каталонская команда на своём поле проведёт матч 13-го тура с «Сельтой» из Виго, начало — в 23:00 мск.
- 9 ноября 2019
-
00:33
-
00:13
- 8 ноября 2019
-
23:56
-
23:40
-
23:13
-
23:05
-
22:47
-
22:36
-
22:20
-
22:11
-
21:51
-
21:43
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:27
-
20:17
-
19:55
-
19:49
-
19:35
-
19:28
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:33
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
-
18:04
-
17:56
-
17:45