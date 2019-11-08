Вальверде: чувствую поддержку и уважение в «Барселоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что не беспокоится из-за возможного ухода из клуба.

«Моё будущее меня не беспокоит. Я пообедал с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу. Клуб всегда поддерживал меня. Чувствую, что меня здесь уважают», — приводит слова главного тренера Marca.

Контракт Вальверде с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. Руководство клуба может продлить соглашение с 55-летним специалистом на один год, но ранее появилась информация, что предстоящим летом команду сине-гранатовых, скорее всего, возглавит другой тренер.

«Барселона», набрав 22 очка в 11 матчах, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Завтра, 9 ноября, каталонская команда на своём поле проведёт матч 13-го тура с «Сельтой» из Виго, начало — в 23:00 мск.