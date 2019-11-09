Сотруднику «Рубина» запретили посещать матчи из-за драки в Самаре

Руководителю департамента «Рубина» по работе с болельщиками Роберту Гиззатуллину суд запретил посещать футбольные матчи в течении года, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Согласно информации источника, во время встречи 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином» (0:0) произошла потасовка фанатов. Инцидент случился во втором тайме, участие в стычке приняло несколько десятков человек. По итогам изучения записей с камер видеонаблюдения правоохранительным органам удалось установить, что одним из виновников потасовки стал Гиззатуллин.

В пятницу, 8 ноября, в Самаре состоялся суд, который наказал сотрудника «Рубина» по административной статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Ему запрещено посещение футбольных матчей на протяжении года.