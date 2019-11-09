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Агент Шаблий: Кононов — топ-тренер, несмотря на случившееся в «Спартаке»

Агент Шаблий: Кононов — топ-тренер, несмотря на случившееся в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный агент Вадим Шаблий поделился мнением о бывшем тренере московского «Спартака» Олеге Кононове.

«С Олегом Георгиевичем я общался, общаюсь и буду общаться, поддерживать его в любых начинаниях. Кононов — топ-тренер, несмотря на случившееся в «Спартаке». Возможно, не хватило времени. Возможно, повлияла смена футболистов: многие пришли, многие ушли. С первого дня на него оказывалось огромное давление. Наверное, всё равно стоило согласиться. Это топ-клуб, где все мечтают работать.

Трудоустройство Кононова после ухода из «Спартака»? На этот момент обсуждаются варианты, но конкретики, такой вот стопроцентной, нет. Опять же, я не агент Олега Георгиевича. Мы с ним хорошо дружим», — сказал агент в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

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