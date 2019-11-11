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Джанаев: в сборной России всегда здорово, мы соскучились друг по другу

Джанаев: в сборной России всегда здорово, мы соскучились друг по другу
Футбол / Евро-2020 0

Вратарь сборной России Сослан Джанаев поделился эмоциями от приезда в национальную команду.

«Тут всегда здорово, мы долго не виделись, немножко соскучились друг по другу. Пока одни расспросы — как дела насущные, у кого какие новости? Мы давно друг друга знаем, всё у нас супер. С главным тренером мы пока детально не общались.

Есть ли у меня надежда, что доведётся сыграть либо с Бельгией, либо с Сан-Марино? Дело футболистов — на совесть тренироваться. Естественно, каждый из нас ждёт своего шанса, но эти вопросы решать тренеру», — приводит слова Джанаева официальный сайт РФС.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча Сан-Марино — Россия пройдёт 19 ноября в Серравалле.

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