«Локомотив» готов отпустить братьев Миранчуков в Европу за € 25 млн

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» готов продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейские клубы за € 25 млн в сумме.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, согласно которой «железнодорожники» оценивают братьев в € 100 млн. Сообщалось, что в услугах Алексея заинтересованы «Милан» и «Наполи», также за его прогрессом следят скауты «Ювентуса». За выступлениями хавбека долгое время наблюдает и «Зенит».
24-летние Миранчуки являются воспитанниками «Локомотива» и выступают за основную команду «железнодорожников» с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 – с пенальти), а также 2 результативные передачи. На счету Антона 2 мяча и 1 пас в 9 встречах первенства.
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