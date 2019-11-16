Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией

Пресс-служба сборной России в «инстаграме» команды опубликовала сообщение в преддверии матча 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
«День матча. Главного матча этого года! Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?! Откладывайте все дела, сегодня вечером нас ожидает крутой и эмоциональный футбол, который невозможно пропустить. Нам очень нужна ваша огненная поддержка!» — говорится в сообщении.
Матч сборных России и Бельгии состоится сегодня, 16 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Расписание матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
- 16 ноября 2019
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