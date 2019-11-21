«Ювентус» поборется с «Реалом» за Мбаппе

«Ювентус» намерен побороться за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с мадридским «Реалом».
Ранее на этой неделе легенда «Ювентуса» и сборной Франции Мишель Платини заявил, что Мбаппе будет «идеально подходить» для чемпионов Италии.
«Мне очень нравится Неймар. А ещё есть один парнишка, который играет с ним в «Пари Сен-Жермен», и он тоже не так уж плох. Мбаппе может быть звездой в течение следующих 10 лет. Я бы предложил его кому угодно. Не знаю, может ли «Ювентус» позволить себе Килиана прямо сейчас, но в будущем это будет сделать ещё сложнее, так как его трансферная стоимость будет только расти», — приводит слова Платини Tuttosport.
«Реал» уже долгое время интересуется французом, в прессе даже была информация, что мать и агент футболиста уже вели первые переговоры с испанским клубом. Однако в «Ювентусе» надеются, что смогут убедить Мбаппе, что его будущее в Турине, а не в Мадриде.
Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провёл 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
- 21 ноября 2019
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