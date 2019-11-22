Алексей Миранчук попал на обложку популярной итальянской газеты Tuttosport

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук оказался на обложке свежего выпуска итальянской газеты Tuttosport, выходящей в Турине.
Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Ювентус», в матчах с которым на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов игроку удалось отличиться двумя голами.
Накануне, 21 ноября, в итальянских СМИ появилась информация, согласно которой бьянконери согласовали трансфер Миранчука летом 2020 года. Позднее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высмеял эти слухи, а агент хавбека заявил, что ему неизвестно о договорённости между клубами.
Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду «железнодорожников» с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 — с пенальти), а также 2 результативные передачи.
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