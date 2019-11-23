Гол Каналеса на 94-й минуте принёс победу «Бетису» в матче с «Валенсией»

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Бетис» обыграл «Валенсию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему ассистировали Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес.
Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Максимилиано Гомес. Вскоре севильский клуб восстановил равновесие, отличился Хоакин Санчес, которому ассистировал Алекс Морено. Победу «Бетису» принёс гол Серхио Каналеса на 94-й минуте.
«Бетис», набрав 16 очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Валенсия» (20) — на 10-м месте.
В 15-м туре «Бетис» на выезде сыграет с «Мальоркой». «Валенсия» дома встретится с «Вильярреалом». Оба матча состоятся 30 ноября.
- 23 ноября 2019
-
20:15
-
20:09
-
20:05
-
19:58
-
19:54
-
19:52
-
19:50
-
19:49
-
19:43
-
19:43
-
19:37
-
19:36
-
19:29
-
19:25
-
19:15
-
19:14
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:49
-
18:40
-
18:35
-
18:35
-
18:33
-
18:24
-
18:18
-
18:16
-
17:57
-
17:52
-
17:36
-
17:34
-
17:24
-
17:23
-
17:11