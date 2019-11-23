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«Милан» и «Наполи» поделили очки в матче чемпионата Италии

«Милан» и «Наполи» поделили очки в матче чемпионата Италии
Футбол / Италия 0

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Наполи». Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Наполи» Ирвин Лосано, отправивший мяч в ворота соперника на 24-й минуте. Спустя пять минут полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура сравнял счёт с передачи хавбека Раде Крунича.

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды Карло Анчелотти 20 очков. «Милан» (14) — на 13-м месте.

В 14-м туре Серии А «Милан» на выезде сыграет с «Пармой», а «Наполи» дома примет «Болонью». Оба матча состоятся 1 декабря.

Статистику игроков итальянского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 13-й тур
23 ноября 2019, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Лосано – 24'   1:1 Бонавентура – 29'
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