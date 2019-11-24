«Рубин» может уволить Шаронова
Как стало известно «Чемпионату», руководство казанского «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов. Решение будет принято по итогам предстоящих матчей Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» и «Сочи».
Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. Из-за отсутствия лицензии Pro официально главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо.
После 17 туров «Рубин», набрав 17 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Серия казанской команды без побед составляет пять матчей (три ничьи, два поражения).
Встречи с «Ахматом» и «Сочи» «Рубин» проведёт на выезде. Матч в Грозном состоится 30 ноября, в Сочи — 8 декабря.
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15:25«Рубин» может уволить Шаронова Эксклюзив
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