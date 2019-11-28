«Краснодар» — «Базель»: составы команд на матч 5-го тура Лиги Европы
Тренерские штабы «Краснодара» и «Базеля» определились с составами на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вандерсон, де Вильена, Газинский, Ольссон, Ари, Сулейманов.
Запасные: Сафонов, Уткин, Камболов, Намли, Стоцкий, Берг, Игнатьев.
«Базель»: Омлин, Бергстрём, Видмер, Джюмарт, Риверос, Альдерете, Штокер, Фрай, Кампо, Окафор, Адеми.
Запасные: Николич, Димитриу, Исуфи, Буа, Зуффи, Кабрал, Пюлюлю.
Встреча состоится сегодня, 28 ноября, в Краснодаре, начало — в 18:50 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Базель».
«Базель», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы C группового этапа Лиги Европы, «Краснодар» (6) занимает второе место.
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