Щенсны: ненавижу газеты, их оценки игроков вызывают у меня смех
Вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны признался, что не читает прессу.
«Ненавижу газеты. Когда переехал в Италию, всё изменилось. Я не знал языка и не понимал, что обо мне говорят. С тех пор не читаю прессу. Их оценки игроков вызывают смех, потому что единственный, кто может оценить игру футболиста, — это он сам. Одна газета ставит Гонсало Игуаину 5,5, другая — 7,5.
Я стал голкипером из-за отца. Сразу смекнул, что играть в воротах у меня получается лучше всего. Думаю, вратарями рождаются, потому что для такой работы необходимо быть человеком определённого склада. У вратаря нет права на ошибку, он должен быть психологически крепким», — приводит слова голкипера пресс-служба «Ювентуса».
Появились фото домашней формы «Ювентуса» на следующий сезон
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