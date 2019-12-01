«Валенсия» без Черышева обыграла «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
В матче 15-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Вильярреал». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий «Валенсии» Родриго на 49-й минуте. Спустя пять минут полузащитник «Вильярреала» Андре-Франк Ангисса сравнял счёт. В середине второго тайма отличился хавбек хозяев Ферран Торрес.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы ноги, полученной в начале ноября.
«Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Альберта Селадеса 23 очка. «Вильярреал» (18) — на 13-м месте.
Календарь Примеры сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
Испания - Примера. 15-й тур
30 ноября 2019, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Родриго – 49' 1:1 Ангисса – 54' 2:1 Торрес – 70'
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