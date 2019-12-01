«Валенсия» без Черышева обыграла «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

В матче 15-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Вильярреал». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Валенсии» Родриго на 49-й минуте. Спустя пять минут полузащитник «Вильярреала» Андре-Франк Ангисса сравнял счёт. В середине второго тайма отличился хавбек хозяев Ферран Торрес.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы ноги, полученной в начале ноября.

«Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Альберта Селадеса 23 очка. «Вильярреал» (18) — на 13-м месте.

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