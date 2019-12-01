Филипп вывел «Динамо» вперёд в матче с «Локомотивом»
Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп открыл счёт в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». 25-летний немец отличился на 23-й минуте. Результативную передачу выполнил защитник Сергей Паршивлюк.
Московское дерби проходит в настоящее время на стадионе «РЖД Арена». К 27-й минуте счёт 1:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «железнодорожников» 34 очка. «Динамо» (21) — на восьмом месте.
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
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