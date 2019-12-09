В ФИФА прокомментировали решение ВАДА об отстранении России

В ФИФА отреагировали на санкции в отношении России, утверждённые исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



«ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета ВАДА. Мы находимся в контакте с ВАДА и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространения санкций на футбол», — заявили в пресс-службе ФИФА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России.

В Англии сообщили, что санкции ВАДА в отношении России коснутся ЧМ-2022