Реднапп может сменить Пеллегрини в «Вест Хэме»

Руководство «Вест Хэм Юнайтед» рассматривает вариант приглашения Гарри Реднаппа на пост главного тренера команды, который сейчас занимает Мануэль Пеллегрини, сообщает Football Insider.
Сейчас «Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится на расстоянии одного очка от зоны вылета. Пеллегрини может лишиться должности, если не исправит ситуацию в ближайшее время.
Последним местом работы в тренерской карьере Реднаппа был «Бирмингем Сити», который он возглавлял в 2017 году. 72-летний англичанин тренировал сборную Иордании, «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм Хотспур», «Портсмут», «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Борнмут».
14 декабря «молотобойцы» на выезде встретятся с «Саутгемптоном» в матче 17-го тура АПЛ. Начало — в 20:30 мск.
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