Гончаренко: полстадиона уходит – это не показывают, а оператор бегает за мной

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свою трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра, обслуживавшего матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар».

«Что меня ещё удивляет, что у нас половина стадиона уходит во время матчей с трибун, а оператор бегает за мной, снимает меня, никто это не показывает. Тогда нужно все камеры на меня направить, контролировать мои действия. Эта ситуация мне непонятна, но я не ищу оправданий», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Василию Казарцеву и с использованием ненормативной лексики сказал, что он занимается не тем, чем нужно.

Таким образом, Гончаренко не сможет руководить командой в матчах с «Уралом» (1 марта, домашняя игра) и «Ростовом» (8 марта, выезд).