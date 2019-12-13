УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал символическую сборную по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны вчера, 12 декабря.

Команда недели в Лиге Европы:



Вратарь: Вид Белец (АПОЭЛ»).

Защитники: Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Жорис Ньяньон («Ренн»), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаэль Клиши («Истанбул Башакшехир»).

Полузащитники: Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Роман Безус («Гент»), Такума Асано («Партизан»), Букайо Сака («Арсенал»).

Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»).

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы пройдёт 16 декабря.

Турнирная таблица Лиги Европы доступна на «Чемпионате».