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УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал символическую сборную по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны вчера, 12 декабря.

Команда недели в Лиге Европы:

Вратарь: Вид Белец (АПОЭЛ»).
Защитники: Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Жорис Ньяньон («Ренн»), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаэль Клиши («Истанбул Башакшехир»).
Полузащитники: Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Роман Безус («Гент»), Такума Асано («Партизан»), Букайо Сака («Арсенал»).
Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»).

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы пройдёт 16 декабря.

Турнирная таблица Лиги Европы доступна на «Чемпионате».

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