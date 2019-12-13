Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гинера от футбола

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца.

«Три месяца реальной дисквалификации Гинера — до возобновления чемпионата фактически. Так что это жёсткая, но больше угроза. Последнее предупреждение. Дюков правит железной рукой, да», — написал Уткин на своём канале в «Телеграме».

Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.



Сам Гончаренко ранее получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — «Краснодар».