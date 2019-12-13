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Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гинера от футбола

Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гине
Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гинера от футбола
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца.

«Три месяца реальной дисквалификации Гинера — до возобновления чемпионата фактически. Так что это жёсткая, но больше угроза. Последнее предупреждение. Дюков правит железной рукой, да», — написал Уткин на своём канале в «Телеграме».

Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.

Сам Гончаренко ранее получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — «Краснодар».

Гинер отстранён от футбола на три месяца и оштрафован на 1 миллион рублей
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