Тихонов: система «осень-весна»? Статистика даёт нам повод задуматься

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.
«Я считаю, что это провал. Это катастрофой назвать нельзя, но это провал нашего футбола. Можно сказать, что, допустим, «Локомотиву» попался «Байер» и «Ювентус». «Зенит» мог спокойно из этой группы выходить. Я уже не говорю про группы с ЦСКА. Очень неудачный год.
В нашем чемпионате наши команды играют в другой футбол. Они встречаются с более сильными командами — на текущий момент европейскими. Таких же команд в нашем чемпионате нет.
Критика системы «осень-весна»? Давайте возьмём статистику. Мы доходили до полуфинала Кубка УЕФА, то четвертьфинала Лиги чемпионов, «Зенит» выиграл Кубок УЕФА до перехода на «осень-весна». Если статистика говорит об обратном, то это повод задуматься. Мы летом отдыхаем. Хотим соответствовать Европе, но месяц летом не играем в футбол. Я уже не говорю о том, что происходит во второй лиге, в первой лиге, откуда должны футболисты браться. Это очень глобальный вопрос, нужно подумать об этом», — цитирует Тихонова «РБК-Спорт».
Напомним, ни один из клубов, представляющих Россию, не сумел пробиться в плей-офф еврокубков. Такое случилось впервые за 18 лет.
- 13 декабря 2019
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