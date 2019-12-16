Фанаты «Арсенала» в Китае сжигают футболки Озила после его слов про уйгуров
Болельщики лондонского «Арсенала», проживающие в Китае, продолжают выражать недовольство недавним высказыванием полузащитника Месута Озила.
Ранее хавбек на своих страницах в социальных сетях осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мусульман в замалчивании этой проблемы. Позднее лондонский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что сообщения Озила являются сугубо его личным мнением. В Китае на поступок Месута отреагировали отменой трансляции матча «Арсенала» с «Манчестер Сити» в 17-м туре английской Премьер-лиги (0:3).
Как сообщает The Guardian, фанаты «канониров» в Китае начали сжигать футболки Озила после его высказывания. Многие поклонники лондонского клуба поддержали эту акцию и заявили, что поступят аналогичным образом.
Озил распсиховался из-за замены в матче с «Манчестер Сити». Видео
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