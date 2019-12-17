Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вальверде: «Реал» и «Барселона» крайне близки по уровню

Вальверде: «Реал» и «Барселона» крайне близки по уровню
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».

«Сейчас только первый круг, у нас ещё много игр впереди. Обе команды хотели бы выйти вперёд после этого матча. В любом случае «Реал» и «Барселона» крайне близки по уровню. Независимо от разницы в очках, во время матчей с «Реалом» всё уравнивается. Сейчас мы думаем только об этой игре.

Два месяца назад мы были впереди, а сейчас количество очков одинаковое, потому что «Реал» сумел забить на 95-й минуте. Наши силы равны. Даже если бы мы не были равны, то в этой игре всё было бы на одном уровне», — приводит слова Вальверде Marca.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск. «Барселона», набрав в 16 матчах чемпионата 35 очков, занимает первое место в Ла Лиге.

Испанский политик попросил «Реал» не выходить на матч с «Барселоной»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019