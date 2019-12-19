Вальверде: я не помню у «Реала» таких явных голевых моментов, как у «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги перенесённого домашнего матча 10-го тура испанского чемпионата с мадридским «Реалом» (0:0).
«Очень напряженная игра. У обеих команд были удачные и неудачные отрезки. Соперник давил на нас прессингом и создавал нам проблемы. Когда нам удавалось пройти их прессинг, то мы создавали моменты. Я не помню у «Реала» таких явных голевых моментов, как у нас. Но в игре было больше напряжения и карточек, чем тактики.
Мы играли дома, поэтому на нас давила необходимость победить. Преимущество домашнего поля было на нашей стороне. Конечно, мы бы хотели победить. Но «Реал» провел отличный матч», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.
После сегодняшней встречи команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.
- 19 декабря 2019
-
03:21
-
02:30
-
02:16
-
01:58
-
01:51
-
01:38
-
01:33
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:23
-
00:21
-
00:07
- 18 декабря 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:38
-
23:37
-
23:21
-
23:08
-
22:53
-
22:50
-
22:43
-
22:23
-
22:23
-
21:56
-
21:42
-
21:25
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:25
-
20:24
-
20:08
-
19:58
-
19:50