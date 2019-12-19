Вальверде: я не помню у «Реала» таких явных голевых моментов, как у «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги перенесённого домашнего матча 10-го тура испанского чемпионата с мадридским «Реалом» (0:0).

«Очень напряженная игра. У обеих команд были удачные и неудачные отрезки. Соперник давил на нас прессингом и создавал нам проблемы. Когда нам удавалось пройти их прессинг, то мы создавали моменты. Я не помню у «Реала» таких явных голевых моментов, как у нас. Но в игре было больше напряжения и карточек, чем тактики.

Мы играли дома, поэтому на нас давила необходимость победить. Преимущество домашнего поля было на нашей стороне. Конечно, мы бы хотели победить. Но «Реал» провел отличный матч», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

После сегодняшней встречи команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.