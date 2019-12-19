Караваев: если в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать?

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос, почему не многие российские футболисты уезжают играть за границу в юном возрасте.
С 2014 по 2017 год Караваев выступал за чешские «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», а затем до осени 2019-го защищал цвета нидерландского «Витесса».
«Тяжело сказать. Может быть, не у всех есть возможность уехать, что-то останавливает. Не факт, что ты будешь там играть. Да, у меня всё получилось. Но сомнения всегда есть, и это нормально. Понятное дело, если кто-то не играет здесь, я бы рекомендовал, конечно, в аренду уехать. В ту же Чехию, Нидерланды. Но если у кого-то в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать? Можно поиграть сначала в России, а потом перейти в топ-чемпионат, как это сделал Александр Головин», — приводит слова 24-летнего футболиста GQ.
- 19 декабря 2019
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