Экс-тренер «Авангарда»: ситуация в клубе — это бардак в чистом виде

Бывший главный тренер курского «Авангарда» Олег Василенко, который в понедельник покинул команду, прокомментировал введение потолка зарплат и поделился мнением о будущем клуба.



«Всё это стало большой и неприятной неожиданностью для меня. Судите сами. Меньше месяца назад мы с генеральным директором обсудили планы, сборы, наметили решение каких-то оперативных вопросов. В начале января должны были собраться и поехать на сборы, достаточно подробно всё обговорили. Команда отправилась в отпуск. После этого «Авангард» один за другим начали покидать ведущие игроки. Это и лучший бомбардир Минаев, и Федчук, и Кубышкин. Затем контракт разорвали Чиркин, Дашаев, Гоцук, Григорьев. Тут есть интересный момент, который уже тогда заставил насторожиться. Футболисты уходили, но я как главный тренер узнавал об этом из прессы. Это как минимум странно, а вообще-то просто непорядочно и нецивилизованно, когда такие вещи не согласовываются с главным тренером. В серьёзных клубах так просто не делается. Это абсолютно исключено.



Как происходило прекращение трудовых отношений со мной? Генеральный директор Извеков позвонил и заявил, что в «Авангарде» с июня месяца будет новый главный тренер. Так как контракт у меня до 31 мая 2020-го года, подумал, что предупредили заранее. Однако не успела эта мысль у меня сформироваться, как мне мгновенно сказали, что хотят расторгнуть контракт уже в январе.



Как это увязывается с оптимизацией и введённым потолком зарплат? Это хороший вопрос, но не ко мне. Можно только догадываться и предполагать, ведь всем необходимо выплачивать компенсацию. Ситуация странная и непонятная. Происходят абсолютно необъяснимые вещи. Где и когда пройдёт медицинское обследование, где и когда пройдут сборы, почему уходят ведущие игроки, почему люди ведут переговоры с рядом новых футболистов без ведома главного тренера, почему команде и мне говорилось в конце сезона одно, а на деле происходят совершено другие вещи? Это же ненормально. Это бардак в чистом виде, а не созидание. Такое впечатление, что новое руководство намерено использовать «Авангард» в каких-то своих целях, далеких от футбола. Понимаете, ведь в Курске был хороший футбольный клуб, были спортивные результаты (тот же выход в финал Кубка России) была поддержка и любовь болельщиков. Зачем это всё разрушать до самого основания, не очень понятно.

Возможно, имеет место быть какая-то новая стратегия, о которой мы не знаем, какие-то изменения и преобразования, но они должны быть продуманными, подготовленными и обоснованными, направленные на развитие клуба. Для этого необходимо качественная почва, основа, проект. На мой взгляд, невозможно достроить дом, снеся построенные этажи до фундамента и при этом не имея проекта и материала.

Все мы знаем, ломать – не строить. Но видимо, не все понимаем, к моему сожалению. Однако таково решение нового руководства и властей региона. Тем более странно, когда все они объявили, что команда нужна в ФНЛ, что это наш флагман.



Каким видится будущее «Авангарда»? Думаю, сейчас команду покинут ещё несколько игроков. За ребят особо не волнуюсь. Уверен, у них будут предложения и без команд они не останутся. А вот курских болельщиков жаль. Они настоящие, понимаете. Всегда были с командой и в радости, и когда что-то не получалось. Приходили и поддерживали нас в любую погоду и в любой ситуации. Низкий им поклон и искренние слова благодарности. Думаю, в ближайшее время их ждёт большое разочарование, даже просто удержаться в ФНЛ будет невероятно трудно, не говоря уже о чем-то более серьезном. И это при том, что Курск футбольный город. Уж как минимум добротная команда ФНЛ, а то и больше, там вполне могла бы быть», — заявил Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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