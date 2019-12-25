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«Барселона» выделила на зимние трансферы € 75 млн

«Барселона» выделила на зимние трансферы € 75 млн
Футбол / Испания 0

Руководство «Барселоны» провело предновогоднее совещание, на котором обсудило планы на ближайшее время, сообщает Sport.es.

По информации издания, в ходе встречи, в которой принял участие президент клуба Хосеп Мария Бартомеу, был определён бюджет на зимнее трансферное окно, который составил € 75 млн. При этом сумма может увеличиться за счёт продаж футболистов.

Также боссы каталонцев обсудили будущее главного тренера команды Эрнесто Вальверде. В контракте специалиста прописана опция продления на один год, и не исключено, что клуб её активирует, однако ожидается, что никаких решений по данному вопросу не будет принято до марта-апреля 2020 года.

«Барселона», набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры после 18 туров.

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