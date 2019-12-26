Радимов: увидев Семака, моя бабушка расплакалась

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов рассказал об отношениях с наставником главной команды петербургского клуба Сергеем Семаком.



«Естественно, на людях я его называю Сергеем Богдановичем. Как-то на базе зашёл к нему в номер — обсудить какие-то рабочие моменты. Так увлеклись, что полтора часа проговорили о прошлом. А тут моей бабушке исполнилось 92 года… Выдала тут недавно: «92 праздновать не буду — только 95». Я возмутился в шутку: «Что, стол зажала? Давай тогда до сотки ничего не отмечать!». На самом деле бабушка у меня мировая. Шучу с ней: «Ты, как Бенджамин Баттон из фильма, с годами только молодеешь». Для своих лет выглядит — дай бог каждому. Как-то обмолвился в разговоре с Семаком, что у бабушки день рождения на носу. Он загорелся: «Давай зайду, поздравлю». У неё день рождения, 1 декабря, в этот раз на игру «Зенит» — «Спартак» пришёлся, где Кутепов в свои забил.



На следующий день я зашёл с девушкой поздравить бабушку. Говорю: «Сейчас ещё мой товарищ заглянет». И тут заходит Семак — цветы, конфеты, бутылочка коньяка. А что такого? Она и сейчас может выпить рюмочку. Блокаду прошла — такая закалка… А увидев Семака, расплакалась. От восторга! Когда была помоложе, звонила мне после матчей «Зенита», выговаривала: «Ну что, < … >, просрали? А что твой Аршавин кривоногий? Не может забить? Как Кержаков, в семиметровые ворота не попал?». А Семака она очень любит, прямо-таки боготворит. Фото с Сергеем Богдановичем повесила на видное место», — сказал Радимов, побывавший в гостях у «Чемпионата».



Полностью интервью с Радимовым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»