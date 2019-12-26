Радимов: увидев Семака, моя бабушка расплакалась

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов рассказал об отношениях с наставником главной команды петербургского клуба Сергеем Семаком.
«Естественно, на людях я его называю Сергеем Богдановичем. Как-то на базе зашёл к нему в номер — обсудить какие-то рабочие моменты. Так увлеклись, что полтора часа проговорили о прошлом. А тут моей бабушке исполнилось 92 года… Выдала тут недавно: «92 праздновать не буду — только 95». Я возмутился в шутку: «Что, стол зажала? Давай тогда до сотки ничего не отмечать!». На самом деле бабушка у меня мировая. Шучу с ней: «Ты, как Бенджамин Баттон из фильма, с годами только молодеешь». Для своих лет выглядит — дай бог каждому. Как-то обмолвился в разговоре с Семаком, что у бабушки день рождения на носу. Он загорелся: «Давай зайду, поздравлю». У неё день рождения, 1 декабря, в этот раз на игру «Зенит» — «Спартак» пришёлся, где Кутепов в свои забил.
На следующий день я зашёл с девушкой поздравить бабушку. Говорю: «Сейчас ещё мой товарищ заглянет». И тут заходит Семак — цветы, конфеты, бутылочка коньяка. А что такого? Она и сейчас может выпить рюмочку. Блокаду прошла — такая закалка… А увидев Семака, расплакалась. От восторга! Когда была помоложе, звонила мне после матчей «Зенита», выговаривала: «Ну что, < … >, просрали? А что твой Аршавин кривоногий? Не может забить? Как Кержаков, в семиметровые ворота не попал?». А Семака она очень любит, прямо-таки боготворит. Фото с Сергеем Богдановичем повесила на видное место», — сказал Радимов, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Полностью интервью с Радимовым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
- 26 декабря 2019
-
00:40
-
00:35
-
00:18
-
00:11
- 25 декабря 2019
-
23:55
-
23:36
-
23:14
-
23:05
-
22:57
-
22:50
-
22:23
-
22:23
-
22:03
-
21:46
-
21:39
-
21:21
-
21:19
-
20:59
-
20:51
-
20:36
-
20:16
-
20:15
-
19:55
-
19:50
-
19:33
-
19:17
-
19:13
-
18:59
-
18:49
-
18:41
-
18:27
-
18:24
-
17:50
-
17:46
-
17:35