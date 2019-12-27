Источник: Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом» сроком на 6 месяцев

Шведский нападающий Златан Ибрагимович принял окончательно решение относительно своего будущего клуба и подпишет контракт с «Миланом» сроком на 6 месяцев. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ожидается, что официально о решении Златана будет объявлено в течение двух дней. Он подпишет контракт с «Миланом» до июня 2020 года, с возможностью продления при опредёленных условиях. Сторонам осталось урегулировать детали и закрыть сделку.
Ранее сообщалось, что 36-летним форвардом интересуются «Эвертон», «Наполи» и «Монца» из Серии С.
Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей. С россонери он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.
В завершившемся сезоне MLS Златан принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.
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