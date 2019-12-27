Скоулз заявил, что не придаёт большого значения клубному чемпионату мира

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о значимости для него клубного чемпионата мира.

«Если меня спрашивают, какие трофеи я выиграл за все эти годы, вряд ли мы вспоминаем о клубном чемпионате мира. Во всяком случае я — точно нет. Я не шучу и говорю абсолютно серьёзно. Не исключено, что через некоторое время он получит какую-то значимость. «Ливерпуль» с радостью отпраздновал победу и, возможно, будет упоминать её, и почему бы и нет? Но отмечу, когда играли мы, мы не относились к этому так серьёзно. Да, если окунуться в прошлое, то можно сказать, что ты радуешься победе какое-то время, но конкретно цели выиграть этот турнир нет», — приводит слова Скоулза ВВС.

«Манчестер Юнайтед» стал победителем клубного чемпионата мира в 2008 году.