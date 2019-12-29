Де Росси может вернуться в «Рому»

Легенда «Ромы» Даниэле Де Росси может вернуться в итальянский клуб, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, возвращение может состояться, если консорциум The Friedkin Group завершит покупку «Ромы» за € 780 млн. Отмечается, что представители американской компании уже связывались с Де Росси и обсуждали с ним возможное назначение на административный пост в римском клубе в случае заключения сделки.



Напомним, Де Росси играл в составе «Ромы» с 2002 по 2019 год, а затем перешёл в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».



«Рома» набрала 35 очков в 17 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 42 очка в 17 матчах.