Конте получил € 30 млн за увольнение из «Челси». C 2004 года клуб потратил более € 100 млн

«Челси» заплатил бывшему главному тренеру команды Антонио Конте и его штабу более € 30 млн. Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, сумма в € 30 млн включает в себя выплату Конте, членам его тренерского штаба, а также судебные издержки.



Антонио Конте возглавил «Челси» в 2016 году, но был уволен из клуба в июле 2018 года. У него оставался год по контракту, но команда заняла пятое место и не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона чемпионата Англии. Позже на его место пришёл другой итальянец Маурицио Сарри.



Конте, который в настоящее время возглавляет миланский «Интер», привёл «Челси» к триумфу в чемпионате Англии в сезоне-2016/2017, а также к победе в Кубке Англии в 2018 году, одержав победу в финале над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Стоит отметить, что «Челси» заплатил более € 100 млн на компенсации тренерам с момента прихода в клуб Романа Абрамовича в 2004 году.