Веретенников вошёл в тренерский штаб Слуцкого в «Рубине»

Олег Веретенников вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Веретенников станет помощником Слуцкого. В 2018 году бывший футболист сборной России стал тренером-селекционером в волгоградском «Роторе», а с 2019-го был главным тренером «Ротора-2».
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Контракт российского специалиста рассчитан на пять лет. Ранее Слуцкий работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле», голландском «Витессе» и сборной России. С 2009 по 2016 год он возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды выигрывал Российскую Премьер-Лигу и Кубок России.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Рубин» располагается на 13-м месте. В 19 матчах казанский клуб набрал 19 очков.
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