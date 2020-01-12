«Барселона» рассматривает кандидатуры Милито и тренера молодёжного состава

«Барселона» после отказа главного тренера «Аль-Садд» Хави рассматривает кандидатуры наставника «Эстудиантеса» Габриэля Милито и молодёжного состава Хави Гарсии Пимьенто, утверждает Cadena Ser.

По данным источника, если каталонцы назначат Хави Гарсию Пимьенте, то он будет руководить командой до окончания нынешнего сезона, после чего клуб, скорее всего, возглавит Хави. Также «Барселона» проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Бетиса» Кике Сетьену.

«Барселона», набрав 40 очков в 19 матчах, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов каталонский клуб вышел в 1/8 финала, где встретится с итальянским «Наполи».

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

Календарь матчей чемпионата Испании сезона 2019/2020