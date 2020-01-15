Глушаков — о сборе «Ахмата»: не бегал так уже 8–9 лет. Тяжеловато, но ничего страшного

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков высказался о тренировочном процессе на сборе в Турции.
«Анализирую тренировочный процесс, который был у меня на сборах, и вспоминаю, что давно я не бегал так. Может, лет восемь-девять уже. Тяжеловато, но ничего страшного. Думаю, каждый тренерский штаб по-своему видит процесс подготовки на сборах. Кто-то через игры набирает форму, кто-то через бег, кто-то через штангу. Все по-разному. Самое важное, чтобы это приносило плоды, результат для клуба.
Осталась сложная часть чемпионата, все понимают — надо работать. Только через труд можно всё перетерпеть и выбраться в верхнюю часть таблицы», — сказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе.
«Ахмат» набрал в 19 матчах 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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