Асенсио тренировался на поле впервые после разрыва крестообразных связок

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио провёл первую тренировку на поле впервые с августа прошлого года, сообщается в официальном «твиттере» мадридской команды.
Напомним, хавбек восстанавливается от разрыва крестообразных связок, полученного в предсезонном матче с лондонским «Арсеналом» минувшим летом. Ранее была информация, что 23-летний игрок сборной Испании пропустит весь текущий сезон-2019/2020.
Марко Асенсио перешёл в «Реал» летом 2015 года из «Мальорки» за € 3,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне полузащитник сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 19 турах.
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