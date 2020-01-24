Фанаты «Енисея» обратились к руководству клуба в стиле героини фильма «Три билборда». Фото

Болельщики «Енисея» провели необычную акцию в связи с последними событиями в клубе, о чём сообщили в сообществе своего объединения «ОРДА» в социальной сети «ВКонтакте».



На въезде в Красноярск были размещены три информационных щита, выполненные в стиле героини из известного фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Надписи на щитах гласят следующее: «Юрий Газзаев готовит ФК «Енисей» к Премьер-Лиге», «Но Юрия Газзаева всё равно хотят убрать», «Как же так?».



Таким образом фанаты выразили недовольство ситуацией вокруг главного тренера команды Юрия Газзаева. Со специалистом в конце прошлого года была достигнута договорённость об отставке, однако в этом месяце выяснилось, что он продолжает работу с коллективом.

Фото: Сообщество объединения болельщиков «Енисея» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Сообщество объединения болельщиков «Енисея» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Сообщество объединения болельщиков «Енисея» в соцсети «ВКонтакте»

«Енисей», набрав 25 очков в 25 турах, занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, на 1 очко отставая от спасительной 15-й строчки.